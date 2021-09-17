В Ялте полиция задержала подростков ночью на мопедах за нарушение порядка

По
Admin
-
0
38

Правоохранители задержали в Ялте группу подростков на мопедах, передает пресс-служба республиканского главка МВД.

Мужчина «проехал» на крыше поезда, который следовал по Крымскому мосту Подростки были задержаны за нарушение общественного порядка по ночам. Так, с жалобами на шум ранее в полицию обратились сразу несколько ялтинцев. Они рассказали, что в ноне время суток в городском парке под окнами часто собираются подростки на мопедах. 

Для проверки информации патрульные, заручившись поддержкой нескольких экипажей ГИБДД и сотрудников отдела по делам несовершеннолетних, отправились в ночной рейд.

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА