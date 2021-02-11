В Ялте построят новый медцентр силами «Ростех»

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В Ялте появится новый медицинский центр. Его построит «дочка» госкорпорации «Ростех», передает пресс-служба корпорации.

В Симферополе улучшат транспортную доступность нового медицинского центра Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

«Ростех спроектирует, построит и оснастит современным медицинским оборудованием многопрофильный медицинский центр (Федерального медико-биологического агентства) в Ялте. Реализацию объекта осуществляет специализированная дочерняя структура госкорпорации – ООО «РТ-СоцСтрой», — уточнили в сообщении.

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