В Ялте построят новый медцентр силами «Ростех»

В Ялте появится новый медицинский центр. Его построит «дочка» госкорпорации «Ростех», передает пресс-служба корпорации.
В Симферополе улучшат транспортную доступность нового медицинского центра Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.
«Ростех спроектирует, построит и оснастит современным медицинским оборудованием многопрофильный медицинский центр (Федерального медико-биологического агентства) в Ялте. Реализацию объекта осуществляет специализированная дочерняя структура госкорпорации – ООО «РТ-СоцСтрой», — уточнили в сообщении.