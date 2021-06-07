В Ялте потерялся четырехлетний мальчик

В Ялте заблудился четырехлетний ребенок. Его нашли и вернули в семью сотрудники правоохранительных органов, передает Крыминформ, ссылаясь на УМВД РФ по Ялте.

Семья с двумя детьми заблудилась вечером на горе Аю-Даг В дежурную часть полиции поступила информация от одного из жителей Ялты о найденном в пригороде ребенка.

Прибывшие на место стражи порядка успокоили мальчика, сумели выяснить его возраст, имя и район проживания и приступили к поискам родителей. Оказалось, что в это время мама пыталась безуспешно найти сына самостоятельно.