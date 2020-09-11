В Ялте приговорили к трем годам колонии лже-террориста

Мужчина, сделавший ложное заявление о готовящемся террористическом акте, приговорен к заключению, передает пресс-служба МВД РФ по республике.

В Симферополе осудят мужчину за ложное сообщение о минировании вокзала Инцидент произошел в марте 2020 года. Мужчина позвонил в УМВД Ялты и сообщил о готовящемся теракте. Экстренные службы выехали на место, провели осмотр здания, но оказалось, что сообщение было ложным.

Личность звонившего была установлена. Им оказался 40-летний житель Ялты. Он признался, что сообщил о готовящемся теракте в состоянии алкогольного опьянения «из хулиганских побуждений».