В Ялте прошла акция «Нарядим секвойядендроны вместе!»

Никитский ботанический сад в Ялте провёл предновогоднюю акцию «Нарядим секвойядендроны вместе!». Дерево, растущее у главного входа, было украшено игрушками, сделанными руками крымских школьников. Акция проходит четвёртый год подряд. Принять в ней участие может любой желающий. Главное условие – новогодняя игрушка должна быть размером не менее 30 сантиметров и выполнена из материала, который не боится влаги.

НИКОЛАЙ НОСКОВ, заведующий сектором информации и развития Никитского ботанического сада: «Мы приглашаем и взрослых, и детей, и гостей Крыма. Нет проблем. Но с точки зрения организации больше всего помогает Управление образования, потому что это школы, это классы, классные руководители. А также в этом году активно приняла участие Ялтинская художественная школа. 93 ребёнка из этой школы приняло участие в этой акции».

К этому Новому году ребята приготовили 345 новогодних игрушек. В акции приняли участие 332 школьника. Многие из них вместе с родителями 24 декабря пришли к главному входу в Никитский ботанический сад, чтобы увидеть, как изготовленные их руками украшения займут свои места на гигантском секвойядендроне.

Каждый участник предновогодней акции получил благодарственные письма от дирекции Никитского ботанического сада. А лучшие работы поощрены бесплатным пропуском в уникальный крымский парк на три персоны с возможностью взять с собой близких и друзей.

Полюбоваться нарядным секвойядендроном, украшенным крымскими детьми, может любой желающий – при посещении Никитского ботанического сада в дни новогодних и рождественских каникул. Знаменитый парк принимает жителей и гостей Крыма без ограничений.