В Ялте психически нездоровый мужчина убил жену

В Ялте обвиняют психически нездорового местного жителя в убийстве жены и покушении на убийство тещи, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Жительница Севастополя угрожала молотком компьютерному мастеру Отмечается, что мужчина избил жену и тещу, находясь в приступе психического расстройства.

«Супруге злоумышленник нанес ножницами, ножом и кухонным топором более 100 ранений по различным частям тела, от которых женщина скончалась. Далее, вооружившись молотком, он попытался взломать входную дверь соседской квартиры, где скрылась теща, однако женщина выпрыгнула из окна, тем самым спаслась от расправы», – уточнила Постнова.