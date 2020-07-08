В Ялте расширяют уличную сеть видеонаблюдения

Видеокамеры устанавливаются в местах, где регулярно возникает стихийная торговля, а также в посёлках муниципального образования. Об этом сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

Фото отдела информационной политики администрации Ялты.

На территории региона продолжает развиваться муниципальная информационная система «Ялтинская городская система безопасности», которая стартовала в 2019 году.

Как рассказал начальник департамента экономического развития, куратор проекта «Умный город» Эдуард Онацкий, сейчас завершается установка камер видеонаблюдения, как в самой Ялте, так и в посёлках.

— Система видеонаблюдения появится в местах, где регулярно возникает несанкционированная торговля: у гастронома «Черноморец», в сквере «Юбилейный». Теперь правоохранители и муниципальный контроль смогут в режиме 24/7 отслеживать нарушителей, — сообщил Эдуард Онацкий. – Также видеонаблюдением будет охвачена территория возле Овощного рынка на улице Московская и улица Пальмиро Тольятти.

Дополнительные камеры устанавливают также на набережной города, на Пушкинском бульваре и площади Маршака. Это позволит онлайн отслеживать ситуацию в центральной части города. Кроме того, в этом году система видеонаблюдение начала охватывать посёлки муниципального образования – «умные» камеры появятся в Симеизе и Гурзуфе. В рамках реализации проекта «Умный город» Гурзуфская набережная, а также Пионерский парк, Пушкинский бульвар, улица Морская в ближайшее время будут оснащены системой интеллектуального контроля доступа автотранспорта. Весь видеопоток и данные будут сводиться в «Единую дежурно-диспетчерскую службу 112».

— Данные мероприятия проводятся в рамках реализации дорожной карты пилотного проекта «Умный город», организованном Минстроем России, — отметил начальник департамента экономического развития. — Сейчас работы текущего этапа подходят к завершению, уже к началу августа начнётся полноценная эксплуатация нововведений.