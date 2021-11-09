В Ялте ремонтируют дороги и дворовые территории

В Ялте идет по плану ремонт дорог и придомовых территорий. Такой информацией в своем Теlegram-канале поделилась глава администрации Ялты Янина Павленко.

В Ялте «ударными темпами» восстанавливают разрушенные потопом территории «Продолжаем ремонт дорог и дворовых территорий. Отфрезерована улица Мисхорская, начата Найденова. На улице Суворовской приступили к укладке бордюрного камня. Речная в стадии завершения, Фурмана – асфальтирование на старте», – отметила она.

Глава администрации Ялты добавила, что на улицах Киевской и Ломоносова уже уложен выравнивающий слой, а параллельно восстанавливаются и подпорные стены. В ближайшее время ремонт начнется на лицах Боткинская и Бирюкова.