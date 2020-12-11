В Ялте с понедельника вводят шестичасовые графики подачи воды

В Ялте с 14 декабря вводят шестичасовые графики подачи воды: по три часа утром и вечером, передает пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

Ялта на следующей неделе перейдет на подачу воды по графику «Из-за снижения водных запасов в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают водоснабжение Большой Ялты, с 14 декабря вводятся ограничения подачи питьевой воды. Вода будет подаваться утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00», – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти Большой Ялты подготовили необходимое количество специальной техники и емкости, которые позволят перейти в этот режим планово.