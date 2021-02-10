В Ялте сделали прививку от коронавирус ветеранам

Ялтинским ветеранам сделали прививку от COVID-19. Вакцинация проходила на базе поликлиники №1, передает пресс-служба администрации города.

Глава Крыма Сергей Аксенов привился от коронавируса В сообщении уточняется, что ранее к властям Ялты обратился региональный Совет ветеранов с просьбой провакцинировать 30 пожилых жителей города.

«Настроение у ветеранов было хорошее, а медработники проявили к ним особое внимание и постарались, чтобы процедура вакцинации прошла спокойно и безболезненно», — уточнили в администрации.