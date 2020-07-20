В Ялте семь сотрудников администрации заразились коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Ялте семь сотрудников администрации города заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Все зараженные госпитализированы в городскую клиническую больницу №7 в Симферополе.

Территориальное отделение Роспотребнадзора проводит ряд профилактических мероприятий, чтобы предотвратить распространение заболевания.

«Основная часть сотрудников переведена на удаленный режим работы, за возможными контактными лицами установлено медицинское наблюдение», — сообщают в администрации Ялты.

Кроме того, принят ряд постановлений, согласно которым введены ограничение на проведение массовых мероприятий, личного приема граждан подведомственными организациями.

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Как ранее сообщал РИА Новости Крым, за минувшие сутки в республике было выявлено 14 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество заболевших с начала пандемии достигло 983.