В Ялте снесут около 90 незаконно возведенных капитальных строений

Ялтинские власти ищут подрядчиков, которые займутся сносом незаконных капитальных строений. Информацию об этом на своей странице в соцсети Facebook разместила глава горадминистрации Янина Павленко.

В Ялте установят пять светофоров за 7,6 млн рублей «Готовимся к сносу 88 объектов в Ялте. Работаем над очисткой города от строений, которые не только портят архитектурный облик города, но и нарушают градостроительные нормы, правила противопожарной безопасности», — сообщила она.

По словам Павленко, снос объектов начнется ориентировочно в середине ноября. В числе подлежащих сносу объектов есть как многоэтажные здания, так и капитальные хозпостройки и гаражи. С полным списком объектов и контактами для подрядчиков можно ознакомиться на сайте администрации города.