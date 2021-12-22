В Ялте сняли с маршрутов более 10 автобусных рейсов из-за непогоды

Власти Ялты сообщили, что в городе сняты с автобусных маршрутов некоторые рейсы из-за ухудшения погодных условий, передает пресс-служба горадминистрации.

В Севастополе к уборке снега привлечены подрядчики строительства дорог «В связи с непогодой сняты с автобусных маршрутов рейсы №№14, 2, 144, 138, 133, 106, 21, 136, 109, 122, 8, 24», – уточнили в администрации.

Из-за снегопада также изменена схема движения маршрута №130. Сейчас он с улицы ЮБШ отправляется через Шоссе Туристов в направлении Никитского ботанического сада, а через улицу Мира не идёт.