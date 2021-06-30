В Ялте снимают введенные в связи с режимом ЧС ограничения

Ялтинские власти начали снимать ограничения, которые были введены на территории муниципалитета из-за режима ЧС, передает пресс-служба горадминистрации, ссылаясь на главу курорта Янину Павленко.

Центр Ялты снова открыт для личного автотранспорта «В Ялте полностью восстановлено движение общественного транспорта, правда, есть локально закрытые участки, где ведутся работы. В четверг на заседании комиссии по ЧС будем рассматривать вопрос возможного открытия пляжей для купания», – уточнила Павленко.

Она добавила, что ситуация в городе стабильная, специалисты продолжают выкачивать воду из многоквартирных и частных домов, сушить подвалы.