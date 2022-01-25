В Ялте снова под угрозой сноса дореволюционная усадьба

Фото: ForPost

Общественность Крыма встревожена тем, что уникальную усадьбу 19 века барона Меллер-Закомельского могут снести, передаёт новостной портал ForPost.

История борьбы за это историческое здание началось ещё в феврале 2021 года. Тогда арендаторов попросили покинуть помещения. Владельцы объясняли это тем, что усадьбу будут сносить ради застройки. К тому же, в украинское время достопримечательность исключили из реестра культурного наследия Крыма. Поэтому объект никак не был защищён от уничтожения.

В прошлом году, благодаря общественному резонансу, к проблеме удалось привлечь внимание чиновников. В марте научно-методический совет по культурному наследию при Министерстве культуры РК включил усадьбу в перечень выявленных объектов, «обладающих признаками объектов культурного наследия».

Спустя год ситуация повторяется. По данным директора проводного радио «Ялтинский меридиан» Елены Морозовой, первой поднявшей вопрос о судьбе усадьбы в прошлом году, арендаторам сказали освободить помещения до 1 февраля.

Одновременно с этим, ни Министерство культуры Крыма, ни администрация Ялты, ни департамент по госохране культурного наследия республики никакого разрешения на снос или реконструкцию не давали.

«Никакой документации по согласованию проведения каких-либо работ к нам не поступало, поэтому любые работы, которые там будут начаты, моментально остановят. Статус выявленного объекта культурного наследия полностью охраняет законом так же, как и объект, находящийся в государственном реестре, полностью попадает под действие законодательства», — сказал начальник департамента по государственной охране культурного наследия Крыма Андрей Ростенко в комментарии ForPost.

Также он добавил, что сейчас специалисты Минкульта определяют, поставить на учёт усадьбу единым ансамблем или каждое здание по отдельности. Внесение усадьбы барона Меллер-Закомельского в реестр действующих ОКН произойдёт в ближайшее время.