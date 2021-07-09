В Ялте снова зафиксированы случаи подтопления домов

В ялтинских реках снова поднялся уровень воды. Есть случаи подтопления домов. Об этом рассказали в оперативной сводке на портале республиканского правительства.

Штормовое предупреждение снова объявили в Крыму «Поступили обращения о возможных повторных подтоплениях, из них — подвалы многоквартирного дома по улице Свердлова, 32 (корпус 13). Также подтапливает дома по улице Вергасова — на ней установлены дамбы, уровень речки поднялся, сила потока увеличилась», — уточнили в информационном сообщении.

В городе работает экскаватор МЧС и спасатели.