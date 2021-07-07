В Ялте судили уроженцев Северного Кавказа за похищение человека

Фото: ФСБ

В Ялте троих представителей этнической преступной группы признали виновными в похищении человека и вымогательстве выкупа. Подробности дела сообщили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета по РК и Севастополю.

Преступление совершено в июне 2020 года. Мужчинам стало известно, что напарнику, с которым они раньше работали на одной из строек, за работу перечислили крупную сумму.

Сообщники приехали к нему домой в Алупку, насильно усадили в машину и вывезли в глухой лес недалеко от поселка Голубой Залив. Там жителя Ялты избивали и требовали за освобождение 1 миллион рублей.

Потерпевшему удалось сбежать. Его друг встретился с вымогателями на автовокзале. Обменял часть суммы на паспорт и мобильный телефон товарища. После этого вмешались сотрудники ФСБ.

Злоумышленники полностью признали свою вину. Ялтинский городской суд приговорил их к 8 лет 8 месяцев и 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима, 3 года 6 месяцев в колонии общего режима – в зависимости от тяжести содеянного.