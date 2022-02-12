В Ялте таксиста обокрал клиент, пока водитель устранял поломку

Внезапная поломка на дороге стала причиной потери крупной суммы денег. Водитель такси в Ялте лишился 13 тысяч рублей, пока чинил машину.

Как сообщает МВД Крыма, водитель взял очередной заказ, но в дороге машина начала глохнуть. Водитель остановился и подошёл к капоту, чтобы устранить поломку.

«Быстро справившись, мужчина вернулся в автомобиль и довез заказчика на указанный им адрес. Однако через некоторое время водитель такси обнаружил, что из кошелька, который находился на переднем сиденье, пропали деньги. О случившемся потерпевший сообщил в полицию», — пояснили в пресс-службе МВД.