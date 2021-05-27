В Ялте вынесли приговор директору транспортной компании за мошенничество

В Ялте городской суд признал директора местного транспортного предприятия виновным в мошенничестве, передает пресс-служба УФСБ по РК и Севастополю.

В Крыму подрядчик строительства детсада присвоил три миллиона рублей Уточняется, что мужчина присвоил 12 млн рублей из крымского бюджета. Так, подсудимый предоставлял в департамент социальной политики администрации Ялты заведомо ложные сведения относительно количества перевозимых граждан льготной категории.

«На основании предоставленных документов из бюджета Республики Крым перевозчиком незаконно получено порядка 12 миллионов рублей в качестве субсидий на возмещение расходов по проезду льготной категории граждан», — уточнили в сообщении.