В Ялте у спящего посетителя кафе украли 50 тысяч рублей

Полиция Ялты задержала вора-карманника, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. В дежурную часть с сообщением о пропаже 50 тысяч рублей обратился местный житель. Заявитель рассказал, что накануне он отдыхал в одном из местных кафе в компании малознакомого человека. После распития спиртных напитков потерпевший заснул за столом. Этим воспользовался его компаньон – злоумышленник вытащил из кармана мужчины деньги и мобильный телефон. Чтобы отвести от себя подозрения, телефон и часть денег подозреваемый отдал бармену – якобы, чтобы уберечь имущество спящего приятеля от преступных посягательств, после чего скрылся.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его – им оказался 32-летний безработный гражданин.

НАТАЛЬЯ КАШКАРОВА, временно исполняющая обязанности начальника отдела информации МВД по Республике Крым: «Подозреваемый свою вину признал. Следователем отдела полиции «Массандровский» по Ялте возбуждено уголовное дело. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет».