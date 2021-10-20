В Ялте «ударными темпами» восстанавливают разрушенные потопом территории

В Ялте «ударными темпами» восстанавливают пострадавшие от потопа территории. Об этом глава горадминистрации Янина Павленко сообщила на своей странице в соцсети.

Павленко рассказала о новых уличных фонарях Она уточнила, что подрядчик начинает восстанавливать проезд к Кореизской школе, который был разрушен во время потопа.

«Работы ведутся ударными темпами, планируем их завершить в кратчайшие сроки, чтобы детки не «нарезали лишние круги». Подрядчик внушает доверие – он же восстановил дорогу на пострадавшей при ЧС улице Токмаковых», – уточнила она.