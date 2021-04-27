В Ялте установят памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Глава Ялты Янина Павленко поддержала инициативу общественной организации инвалидов «Память Чернобыля» установить в городе памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Долгие годы «чернобыльцы» просят установить в городе памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Конечно же, это необходимо», – отметила она.

Павленко также высказала мнение, что решить, как будет выглядеть монумент, и где его устанавливать, должны ялтинцы. Она добавила, что уже есть готовые эскизные проекты архитектурной композиции.