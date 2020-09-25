В Ялте уволили замглавы администрации за поддержку протестов в Белоруссии

Замглавы горадминистрации Ялты Михаил Загорцев уволен с поста замглавы администрации Ялты за поддержку антиправительственных протестов в Белоруссии, передает Крыминформ, ссылаясь на главу горадминистрации Ялты Ивана Имгрунта.

Александр Тронов назначен и.о. министра промышленной политики Крыма «Да, правда уволен. Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности», – подчеркнул Имгрунт.

Напомним, что Михаил Загорцев в начале прошлого месяца записал видеообращение, в котором выступил в поддержку протестов.