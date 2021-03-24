В Ялте задержали двух мужчин, находившихся в федеральном розыске

Правоохранители Ялты задержали двоих граждан, которые находились в федеральном розыске, передает пресс-служба УМВД РФ по городу.

Крымчанину грозит до трех лет тюрьмы за хранение конопли Отмечается, что один из них — 43-летний мужчина — был задержан на маршруте патрулирования по улице Сеченова. Сотрудники патрульно-постовой службы остановили гражданина и при проверке по специальным базам обнаружили, что мужчина находится в федеральном розыске за уклонение от предусмотренного судом наказания.

Оперативники также задержали 54-летнего гражданина, который был объявлен в розыск за незаконное получение кредита.