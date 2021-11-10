В Ялте задержали избивших предпринимателя до полусмерти

В Ялте задержали двух жителей Керчи, которые ранее были судимы, по подозрению в избиении предпринимателя, передает пресс-служба крымского главка СК РФ.

В Симферополе задержали пьяного пенсионера, угрожающего медикам ножом Возбуждено дело. Следствие проверяет задержанных на причастность к другим преступлениям, совершенным в регионе.

Напомним, что ранее на территории Ялты между местным жителем и двумя неизвестными мужчинами возник конфликт из-за парковочного места. В результате незнакомцы избили жителя Ялты руками и ногами по телу и голове. Был причинен тяжкий вред здоровью.