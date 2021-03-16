В Ялте задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

В Ялте задержали мужчину, который устроил дебош в одной из больниц. Оказалось, что он два года находился в федеральном розыске, передает пресс-служба главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Правоохранители задержали в Ялте мошенницу Отмечается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения в стенах медучреждения размахивал руками и оскорблял медиков.

«Росгвардейцы задержали 48-летнего мужчину, который с октября 2018 года находился в федеральном розыске как скрывающийся от отбывания наказания за кражу», – говорится в сообщении.