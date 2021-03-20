В Ялте задержали водителя, который сбил ребёнка и скрылся

Сотрудники ГИБДД разыскали водителя, который сбил ребёнка в Ялте и скрылся.

«В дежурную часть УМВД России по Ялте поступило сообщение о том, что неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 10-летнего ребенка, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного транспорта и находился на проезжей части без присмотра взрослых», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Водитель довёз пострадавшего ребёнка до дома и уехал. В больницу мальчика доставили с переломами ноги со смещением.