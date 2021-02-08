В Ялте заявили, что альтернативные источники обеспечивают город водой

Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что на данный момент регион круглосуточно получает около 70 тысяч кубометров питьевой воды. Это стало возможным благодаря альтернативным источникам, передают «РИА Новости (Крым)».

Глава Крыма пообещал максимальные штрафы за кражу воды в регионе «Сегодня ялтинский регион снабжается водой практически постоянно, без отключений», – уточнила Павленко.

Она также добавила, что полезный объем воды в водохранилищах региона, который удалось накопить благодаря альтернативным источникам, сейчас составляет пять миллионов кубометров, что является четвертью годового объема воды.