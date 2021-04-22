В Ялте завершился отопительный сезон

В Ялте официально завершился сезон отопления жилого фонда. Соответствующее постановление подписала глава города Янина Павленко.

В Симферополе отопительный сезон завершится в пятницу Такое решение было принято в связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха выше восьми градусов Цельсия выше нуля в течение пяти дней, а также с целью экономии энергоресурсов.

В тексте документа отмечается, что отопление объектов социально-культурной сферы может осуществляться в режиме протопки по заявкам в соответствии с требованиями санитарных норм.