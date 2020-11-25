В ялтинских водохранилищах минимум воды — власти города

В водохранилищах, питающих Ялту, зафиксирован исторический минимум запасов воды. Об этом первый замглавы горадминистрации Янина Павленко написала на своей странице в соцсети Facebook.

«Мягко говоря, нахожусь в недоумении, поскольку ни от кого не услышала вразумительный ответ на вопрос – почему к поиску выхода из сложившейся ситуации приступили не полгода назад, а всего три недели? Но имеем то, что имеем – запасов воды в водохранилищах, которые обеспечивают город водой, – 17% от общего объема. Это исторический минимум», – написала Павленко.

Она подчеркнула, что в первую очередь необходимо разработать меры, которые позволят снизить расход воды, проработать возможность использования резервных источников водоснабжения. Она добавила, что изношенность сетей приводит к потере более 50% воды.