В Ялтинском крокодиляриуме появилась почти сотня кайманов

Фото, видео: Виктор Жиленко

В Ялтинском крокодиляриуме пополнение, которого ждали с ноября. Несколько дней назад вылупились 80 маленьких кайманов. Как живут сейчас новорожденные крокодильчики и что ждёт учреждение, рассказал изданию ForPost директор крокодиляриума Виктор Жиленко.

«Уговорить поесть»

Почти сотня кайманов живёт отдельно от взрослых. Особые условия для жизни им сейчас не нужны, главное для сотрудников крокодиляриума – накормить их в первый раз. Дело в том, что первые три-четыре дня им для жизни хватает внутренней энергии. «У них ещё внутри переваривается желток и даёт им жизненные силы. Поэтому в первые дни их очень важно уговорить поесть. Если крокодильчик, пока переваривается внутренний желток, не покушает, то потом у него, возможно, не хватит сил, чтобы съесть и переварить мясо», — пояснил Виктор Жиленко. Для первого приёма пищи выбрали одно говяжье сердце из-за более мелкой структуры волокон. Потом в ежедневный рацион крокодилов войдёт рыба и мясо, чтобы в организм попадали питательные вещества и витамины.

Нет места

С рождением кайманов, перед руководством крокодиляриума возникла проблема – куда потом их расселить. По нормам российского законодательства о содержании животных, на одного крокодила должно приходиться минимум 10 квадратных метров площади. А сам Ялтинский крокодиляриум располагает лишь 400 квадратных метров. При этом, в эту площадь также входят хозяйственный блок, коридоры для посетителей и уже занятые вольеры. Самый удачный вариант – открыть ещё один филиал. Идеи уже такие были. К тому же в прошлом году инвестсовет республики одобрил выделение под новую ферму двух гектаров земли в районе Феодосии. Однако такое расширение требует времени. На данный момент только передан договор аренды в кадастр. «Это всё очень небыстро. А крокодилы уже есть сейчас — и с ними надо что-то делать. Получается, сейчас остальные наши объекты работают на то, чтобы кормить крокодилов», — сказал директор крокодиляриума.Жиленко добавил, что средств на новый проект сейчас нет. Последние несколько лет для парка были сложными. Причинами тому стали пандемия и внезапный потоп летом прошлого года.

Вариант номер два

Другой выход из ситуации, на который надеется руководство крокодиляриума – это изменение тех самых законодательных норм. По словам Жиленко, 10 квадратных метров – много для одного крокодила. «Понятно, что за ориентир были взяты максимальные размеры: нильский крокодил, к примеру, вырастает до 9 метров. Значит, давайте ему хотя бы 10 запланируем, чтобы жил хорошо. Но до 9 метров крокодилу расти 200 лет! А у нас 12-летние крокодилы по 2-2,5 метра длиной, — рассказывает владелец учреждения. При этом он отметил, что о крокодилах заботятся хорошо. Все рептилии сыты, вода в бассейне чистая, работает система фильтрации. Жиленко считает, что крокодилам не нужна такая площадь, так как крокодилы – не самые подвижные животные. «Это засадные хищники, которые в природе в принципе мало двигаются, а в основном сидят в засаде и ждут, когда мимо них пройдёт добыча. Всю энергию они тратят на один бросок», — отметил Виктор Жиленко. Он готов пригласить биологов, чтобы те оценили, как живут крокодилы, как они себя чувствуют. И нужно ли им вообще столько места в вольере.Последний вариант для директора – продать крокодилов. Но делать этого он категорически не хочет. «Знаете, продать можно за 5 минут. А коллекция создавалась 23 года! Второй раз я такой путь не пройду — не смогу просто. Конечно, уже приходили ялтинские коммерсанты, которые готовы сделать на месте ялтинского крокодиляриума ялтинскую пивоварню. Если мы будем сдавать свои 400 квадратов, будем получать около 800 тысяч в месяц. Возможно, нас к этому и подталкивают: заниматься обычным бизнесом, как и все остальные люди. Аренда, конечно, проще, чем проблемы с крокодилами».