В Инкермане аварийные балконы могут обрушиться на жильцов

Фото: из группы «Чёрный список Севастополь» соцсети «ВКонтакте»

Аварийно-опасные балконы держат в страхе жителей многоквартирного дома №12 по улице Яблочкова в Инкермане, пишет новостной портал ForPost.

Люди считают, что куски бетона держатся на своих местах на честном слове. В многолетней проблеме, которая сейчас начинает обостряться, местные жители винят ГУП «УК Инкерман». Они внесли её даже в «Чёрный список» в соцсети «ВКонтакте».

По словам людей, управляющая компания должна была отремонтировать балконы еще несколько лет назад вместе с фасадом и крышей. Подрядная организация получила от УК деньги за работы, однако балконы так и не отремонтировала, пишет ForPost.

«Мы боимся за свою жизнь и жизнь своих детей <…> Чего ждать? Пока на ребёнка кусок балкона упадёт, тогда управляющая компания начнёт ремонт балконов делать?», — задаются вопросом жильцы опасного дома.

Как оказалось, в УК «Инкерман» о проблеме знают и с прошлого года занимаются её решением. Руководитель организации Юрий Чайкин рассказал: в 2020 году было проведено обследование балконов в многоквартирных домах Инкермана по нескольким адресам, в том числе и на улице Яблочкова, 12. Так в УК хотели выяснить состояние конструкций, возможность их эксплуатации и необходимость текущего или капитального ремонта.

«Мы сформировали группу, которая провела обследование этих балконов, и пришли к выводу, что балконы находятся действительно в аварийном состоянии, и предупредили жильцов исключить их эксплуатацию», — сообщил Юрий Чайкин.

Тогда же, добавил он, об аварийных балконах УК сообщила в департамент горхоза, чтобы выяснить источник финансирования для проведения ремонтных работ.

«Это дело недешевое, и тех средств, которые получает управляющая компания, просто недостаточно для выполнения этих работ», — уточнил он.

Руководитель УК заявил, что организация прикладывает усилия для того, чтобы опасные балконы были включены в список объектов капремонта на этот год — формированием перечня занимается профильный департамент.

«Мы этот вопрос решаем, лоббируем, чтобы денежные средства были каким-то способом поделены, и собираем средства для того, чтобы частично обеспечить ремонт за счёт собственных средств управляющей компании», — отметил Чайкин.

Пока в организации пообещали в ближайшее время убрать опасные для жизни элементы, которые грозят отвалиться.

Отметим, что в Инкермане много проблемных домов, ветхие элементы которых нужно ремонтировать. По словам Чайкина, каждый год за счёт субсидий в городе капитально ремонтируются многоквартирные дома, однако привести в порядок всё сразу невозможно.

«В нашем управлении есть дома так называемого бывшего барачного типа, которые перестраивались в жилые дома. Проблем возникает много, как практически у любой управляющей компании нашего города, так как город строился еще в 50-х годах, и жилищный фонд изношен», — отметил Чайкин.

Некоторая сложность в процессе ремонта аварийных домов, добавил он, может быть связана с тем, что в ближайшее время функции по обслуживанию жилого фонда Инкерман будут переданы новой организации, подведомственной муниципалитету, а не Департаменту горхоза. Как сообщалось ранее, ГУПС «УК «Инкерман» займётся обслуживанием Матросского бульвара.

В Департаменте городского хозяйства пообещали в ближайшее время прокомментировать ситуацию с аварийными балконами в Инкермане.