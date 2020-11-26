В Инкермане горело судно с мазутом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

Судно у причала №52 в Инкермане загорелось в четверг, 26 ноября, около полудня. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Севастополю, на нижнем ярусе палубы горел мазут. Спасатели немедленно отправились к месту происшествия. На тушение был подан ствол «Пурга-5» и два водяных ствола. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Погибших, пострадавших нет.

Причины происшествия будет выяснять оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Севастополю.

Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС удалось не допустить распространения пламени и локализовать пожар через 28 минут после того, как поступил сигнал о возгорании. Полностью пожар ликвидировали к 13:16.