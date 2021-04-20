В Инкермане огораживают участок для оптово-распределительного центра

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В Инкермане огораживают участок, на котором будет построен оптово-распределительный центр. Об этом пишет новостной портал ForPost. С помощью этой структуры власти города намереваются снизить цены на продукты. Объект должен появиться до конца следующего года.

«Проектирование идёт полным ходом, уже на завершающей стадии, насколько я знаю, уже визуализацию [сделали – прим. ред.], там уже ограждение ставится. Стройка будет идти, по заверению руководства данной компании, в обозначенные сроки – конец 2022 года», – отчитался директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Вадим Кирпичников на заседании фракции «Единой России».

Чиновник отметил, что в качестве площадки для будущего центра определена территория у базы Черноморского флота – «где находится сейчас так называемая нефтеналивная».

Ранее отмечалось, что участок удобен, так как к нему есть разнообразные подъездные пути, в том числе морской.

Напомним: впервые о строительстве в Севастополе оптово-распределительного центра заговорили в 2017 году. Сначала по концу стройки ориентировались на 2020-й год, но с тех пор вводные неоднократно менялись. Ещё непостроенный центр успел несколько раз «переехать» – из района Верхнесадового на Камышовое шоссе, в границы проектируемого индустриального парка. В ноябре прошлого года в качестве площадки выбрали Инкерман. Основным инвестором проекта является транспортно-логистический холдинг АО «Совфрахт».