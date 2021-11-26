В испанском учебнике обозначили Крым частью России

Испанское издательство «Edelvives» выпустило учебник, в котором полуостров Крым обозначен часть РФ. Украинский посол в Испании отреагировал на это постом в соцсети Facebook.

Песков прокомментировал вопрос о Крыме в переговорах Киева и ЕС «В связи с информацией, которая стала известна посольству Украины в Испании, посол Сергей Погорельцев срочно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрия Континенте и сообщил о грубой ошибке», — уточняется в сообщении.

Речь идет об учебниках по дисциплине «Социальные науки» для 6-го класса. Они были поставлены в общеобразовательные школы страны.