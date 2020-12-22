В Каче строят новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Жители Качи и окрестных сёл в скором времени смогут заниматься спортом в новых залах физкультурно-оздоровительного комплекса. Проект двухэтажного здания вмещает в себя площадки для занятия волейболом, баскетболом, бадминтоном и ринг-теннисом. В планах севастопольского Правительства – завершить работы к декабрю следующего года.

Месяц назад в посёлке Кача начались строительные работы. К концу следующего года здесь откроют новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В его залах смогут тренироваться жители окрестных сёл, а также проводить соревнования по ряду игровых видов спорта.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВЮ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Это универсальный объект для занятий спортом общим объемом строительства 1,5 тысячи квадратных метров. Подрядчик возводит два объекта на одной территории. Это сделано для того, чтобы все строительные силы были сконцентрированы в одном месте. Рядом начато возведение детского сада на 260 мест».

Стоимость контракта – почти 200 миллионов рублей. Работы по строительству ведёт ООО «Антей-СтройИнвест» из Москвы. Власти города уверены в своевременной сдаче объекта.

ИЛЛАРИОН ГАПИЦОНОВ, директор Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Контракт был заключён приблизительно в середине ноября в связи с тем, что поздно вышла корректировка федеральной целевой программы. При этом гарантируют сдачу объекта в срок. Срок строительства – декабрь 2021 года».

В физкультурно-оздоровительном комплексе будет два этажа. На первом планируют расположить гардеробы, медицинский кабинет, технические помещения. На втором будут спортивные залы общей технической подготовки, для занятий настольным теннисом, кабинет тренеров и администрации. Здание обеспечат пандусами и лифтом для маломобильных групп населения. Сейчас на объекте ведутся работы по бетонированию фундаментной плиты под игровой зал.

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ, начальник строительного участка ООО «Антей-СтройИнвест»: «После устройства монолитных плит под физкультурно-оздоровительный комплекс будет возводиться металлокаркас. Затем будет устройство сэндвич-панелей, кровли, внутренняя отделка, инженерия и так далее».

Вместимость будущего комплекса – 80 спортсменов и около трёх десятков зрителей. На данный момент в Севастополе одновременно идут работы по строительству нескольких подобных физкультурных объектов с разной специализацией: на улице Гавена, в Инкермане и в селе Верхнесадовое. А в скором времени начнётся возведение ещё одного ФОКа – на улице Вакуленчука.

Елизавета Стрельцова, Юрий Реутин, «Севинформбюро»