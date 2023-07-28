В каких продуктах искать витамины летом

Лето — пора витаминов! Собрали для вас список сезонных продуктов, которые не только максимально насыщены пользой и солнцем, но и улучшают внешний вид кожи и тела.

Малина богата витаминами В, С, А и микроэлементами. Содержит вещества, которые замедляют старение: флавоноиды, фенолы, антоцианы и каротиноиды.

Спелые абрикосы наполнены полезными микроэлементами и витаминами. А присутствие кальция, фосфора и магния в составе способствует росту волос и ногтей.

Выбирая ароматную клубнику, знайте, что в ней много витамина С и цинка. Эта ягода — сильный природный афродизиак.

Нектарины или персики — что выбрать? И то, и другое — источник полезных веществ. Нектарины помогают очищению организма, мягко влияют на работу ЖКТ, способствуют поддержке иммунитета и защитных свойств организма. Персики богаты органическими кислотами (винная, лимонная, яблочная), минеральными веществами и витамином С.

Нутрициологи напоминают, что употребление ягод и фруктов должно быть в меру, лучше до 16:00, в сочетании с жирами (например, орехами или кокосовым йогуртом).

Поддержать организм можно также с помощью витаминных комплексов.

Главное в приеме витаминов — дисциплина, и далеко не у всех это получается. С мобильным приложением «Планета Здоровья» следить за здоровьем намного проще. Благодаря функции «Моя аптечка» приложение напомнит о своевременном приеме лекарств: просто добавьте в «Аптечку» используемые препараты и установите периодичность приема. Приложение выведет на экран уведомление за 5 минут до момента, когда нужно принять таблетки.

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