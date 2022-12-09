Это бесплатная услуга по оказанию помощи в получении отсрочки от военной службы. Она может быть оказана как на стадии призыва, так и после прохождения призывной комиссии. Как получить? Обратиться на сайт. В рамках консультации предложат вам план действий, который поможет получить освобождение от армии по медицинским показателям. А в случае, если вам отказали в отсрочке, вам помогут обжаловать решение призывной комиссии в суде. Вы сможете официально освободиться от службы в 2021 году без каких-либо ограничений.

Юридическая помощь призывникам

Это сопровождение процесса на период до решения призывной комиссии. Призывник остается один на один с армией. Ему не всегда хватает времени и знаний, чтобы разобраться во всех нюансах и тонкостях военного законодательства, а также найти выход из сложившейся ситуации. Военкомат часто идет на различные ухищрения: пытается получить согласие на отправку призывника в армию «добровольно», при этом не давая ему возможность связаться с адвокатом.

Это бесплатная консультация, которую оказывают юристы, адвокаты, специалисты по военному праву. Зачастую молодые люди, которые получили повестку, не знают, куда им идти и что делать. Призывнику нужна помощь в подготовке документов, написании жалоб, заявлений, ходатайств.

В каких случаях обратиться за помощью

При этом необходимо учитывать, что решение призывной комиссии может быть оспорено только в судебном порядке. Если вам нужно получить отсрочку или освобождение от службы, то без юридической помощи не обойтись. В этом случае нужно обращаться к юристам, которые специализируются на вопросах призыва. В каких случаях требуется юридическая помощь призывникам:

Если призывник хочет обжаловать решение призывной комиссии; В случае отказа в предоставлении отсрочки от призыва; При нарушении законных прав призывника во время проведения медицинского освидетельствования; Во время отправки к месту прохождения службы; Когда призывнику отказывают в праве на обжалование решения о призыве.

Вам предоставляется консультация и помощь при оспаривании решения о призыве и обжалование решений призывных комиссий. Если вам на глаза попадается призывник, который говорит, что он еще не получил повестку и в этом году его не будут призывать, то это можно считать прямым нарушением закона о воинской обязанности. В таких случаях призывнику следует обратиться к юристу. Он составит грамотное заявление в суд, в котором изложит все факты нарушения закона, а также объяснит, почему он должен быть призван.