В каком интернет-магазине лучше купить айфон в России

Техника компании Apple не теряет своей популярности с момента появления на российском рынке электроники. В настоящее время смартфон от известного производителя можно купить практически в любом розничном или интернет-магазине электроники, но для того, чтобы узнать, в каком интернет магазине лучше покупать айфон, рекомендуем ознакомиться с их рейтингом на сайте shopradar.org.

Интернет-магазин «BigGeek»

В настоящее время интернет-магазин «BigGeek» является одним из крупнейших поставщиков электроники на территории России. На официальном сайте компании представлена новая техника и смартфоны от производителя Apple.

У пользователей есть возможность по привлекательной цене заказать такие товары, как iPhone, AirPods, iPad и т.д. По сниженной цене предлагаются восстановленные товары, которые также имеют официальную гарантию, но ранее были подвержены ремонту в связи с обнаружением заводского брака.В разделе «Скидки» представлены различные товары, участвующие в акциях.

При возникновении каких-либо вопросов относительно приобретения техники можно обратиться в службы поддержки сайта. Сотрудники ответят на вопросы относительно доставки, возврата товаров, услуги Trade-in и гарантийного срока отдельных аксессуаров, смартфонов, ноутбуков.

Яндекс.Маркет

Яндекс.Маркет – это популярный маркетплейс, который завоевал любовь миллионов пользователей благодаря широкому ассортименту и минимальным срокам доставки товаров. Маркетплейс предлагает приобрести айфон у нескольких продавцов. У покупателей есть возможность выбрать наиболее выгодное предложение. На смартфоны распространяется стандартная гарантия от производителя, поскольку Яндекс.Маркет внимательно следит за качеством продаваемых товаров и предлагает только оригинальную продукцию от известных брендов.

В качестве дополнительного преимущества интернет-магазина стоит отметить, что доставка товаров осуществляется бесплатно при условии, что сумма заказа составляет не менее 3500 рублей.

re:Store

re:Store – интернет-магазин, где можно приобрести не только айфон, но и всю линейку продукции от производителя Apple. Именно в re:Store можно оформить предзаказ на технику, пока она не поступила в продажу.

Интернет-магазин предлагает выгодные условия сотрудничества, в том числе и оформление товаров в кредит или рассрочку. Одним из главных преимуществ является экспресс-доставка товаров. Для отдельных регионов предусмотрена доставка в течении двух часов после формирования и оплаты заказа на сайте компании.

На сайте представлен отдельный раздел «Дисконт», где модно найти технику и аксессуары со скидками до 50%.

Выбор интернет-магазина для приобретения дорогостоящей техники – непростая задача, потому что в настоящее время их сотни. Прежде чем совершить заказ мы рекомендуем ознакомиться с отзывами пользователей, которым уже доводилось сотрудничать с интернет-магазином.