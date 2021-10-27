В Капстрое Севастополя рассказали о шансах закончить работы на многострадальных стадионах

Как идет работа на давно ремонтируемых объектах, Спортивно-оздоровительном комплексе имени 200-летия Севастополя и стадионе «Горняк», обсудили на заседании комитета по городскому хозяйству Заксобрания, пишет новостной портал ForPost. О положении дел рассказывал директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

На следующей неделе планируется проводить гидроиспытания 50-метрового крытого бассейна с 10-метровой вышкой для прыжков в воду на СОК им. 200-летия Севастополя. Строительство этого объекта ранее планировали завершить в декабре этого года. В качестве теста в чашу зальют три тысячи кубометров воды. После проверки её сольют, и подрядчик приступит к внутренней отделке, рассказал Илларион Гапицонов. Но есть и плохая новость – объект профинансирован не полностью.

Первоначальный проект сделали еще в 2017 году, и он учитывал устаревшие цены. Контракт с подрядчиком заключен на 1 миллиард 600 миллионов рублей, хотя сейчас стоимость объекта гораздо больше – 2 миллиарда 200 миллионов. Этот факт подтвердила экспертиза, но этих денег – нет, отметил чиновник.

«Мы обратились в Минспорт. Минспорт нам пообещал, что неосвоенные регионами средства будут направлены на стадион 200-летия. Но я полагаю, что эти деньги придут к нам в двадцатых числах декабря, а срок поставки оборудования, которое необходимо закупить, два месяца. Я вам честно скажу – я, наверное, не гарантирую вам ввод второй очереди в этом году. Наверное, не сможем. Но могу прогарантировать, что фасад, кровля, благоустройство, все сети, чаша, внутренние инженерные системы – все, что необходимо, на весь лимит средств, которые у нас есть, мы выполним», – заявил директор Департамента капстроя.

В свою очередь, глава комитета Заксобрания по городскому хозяйству Елена Глотова отметила, что у спортсменов много вопросов и к уже сданной первой очереди.

«Есть вопросы по качеству уже выполненных работ – и на покрытие поля, и на скамейки от спортсменов очень много жалоб. Еще второй очереди нет, а первая уже разваливается», – сказала она.

Илларион Гапицонов подчеркнул, что полем занималась подмосковная компания «Бамард», которая подготовила стадионов к Чемпионату мира по футболу. В Севастополе же им помешала жара – это не самая удачная погода для обустройства покрытия. В качестве второй причины он назвал отсутствие в Севастополе специалистов по выращиванию газонной травы.

«К сожалению, на территории всего города Севастополя их не оказалось. И своевременно направить специалиста не смогли, и взрастить нормальное поле в июле-августе не получилось», – объяснил глава капстроя.

Однако никто из депутатов не задал вполне очевидных вопросов: почему о специалистах не позаботились заранее и почему для обустройства поля было выбрано самое неудачное время?

«Залысины, которые там были, мы ликвидируем. Завезены удобрения, завезены семена, сейчас взращивают поле, и до конца года эти все вопросы будут исключены. Ну вы сами, наверное, понимаете – в жару садить газон не самое лучшее время», – добавил Илларион Гапицонов.

А вот стадион «Горняк», реконструкция которого идет уже четвертый год, все-таки обещают успеть сделать в этом году. Сдать объект планировали ещё в декабре 2020-го. Задержка, по словам директора Департамента капстроя, была связана с плохим качеством проектно-изыскательских работ.

Текущий подрядчик откорректировал проект, уже получено положительное заключение госэкспертизы. От подземной парковки проектировщики отказались – парковочные места для маломобильных групп населения предусмотрены на территории стадиона, остальным придется оставлять машины на перехватывающей парковке.

Сейчас уже завершилось устройство основания поля, в ближайшие дни подрядчик приступит к устройству искусственного газона.