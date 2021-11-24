В Карелии опрокинулся туристический автобус со студентами СевГУ

Фото: пресс-служба МВД

Туристический автобус, в котором, в том числе, путешествовали студенты Севастопольского государственного университета, попал в аварию в Карелии. Об этом сообщает сайт МВД Медиа.

Происшествие случилось в среду, 24 ноября, в 11 часов на 306 км автодороги А-121 «Сортавала».

По имеющимся данным, туристы ехали по направлению в город Сортавала. На одном из левых поворотов водитель не справился с управлением – автобус съехал по ходу движения в кювет, после чего опрокинулся.

Всего в салоне находились 37 человек: два водителя, 34 туриста и экскурсовод. Из них 28 – студенты СевГУ, которые находились на отдыхе в Карелии, и сопровождающие.

Признаков опьянения у водителя нет, водительское удостоверение – соответствующей категории («Д»). Сотрудники Госавтоинспекции выясняются обстоятельства и причины аварии.

Позже в пресс-службе Правительства города добавили, что из-за аварии медпомощь потребовалась 6 пассажирам, 5 из которых доставлены в лечебное учреждение. Травмы не носят угрожающего жизни характера — ссадины и ушибы. У одной из девушек врачи подозревают сотрясение мозга.