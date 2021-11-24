В Карелии перевернулся автобус с севастопольскими студентами

Туристический автобус, в котором находились 37 человек, в том числе студенты из Севастополя, опрокинулся в Питкярантском районе Карелии, передает пресс-служба карельского главка МВД РФ.

В результате тройного ДТП травмировался человек Авария произошла в среду днем на автодороге «Сортавала». В результате ДТП пять пострадавших были доставлены в больницу. Всего медпомощь потребовалась шестерым пассажирам.

«Водитель автобуса King Long при левом повороте не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — уточнили в сообщении.