Рецепты В кастрюле или в духовке: как приготовить сочные фаршированные перцы с разными начинками По Admin - 2 августа, 2023 0 55 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp На рынке и в магазинах цены на перец немного упали, теперь можно переходить к приготовлению фаршированных перцев. Мы предлагаем один из самых легких рецептов блюда. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Мы предлагаем ленивый вариант без зажарок, отваривания риса и другой излишней мороки. Фаршированные перцы – то, что нужно, в эту летнюю пору. Перец можно брать наш, белозерку по умеренной цене. Читайте также Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами Начинку мы выбрали из риса и фарша, немного овощей и идеальная рецептура готова. Также перцы можно начинять рисом и овощами, грибами, куриным или говяжьим фаршем, или свиным. Рецепт ленивых фаршированных перцев Время: 2 часа Порции: 6 штук Ингредиенты: – стакан риса; – 600 граммов куриного фарша; – 1 кабачок; – 1 большая морковь; – 1 репчатый лук; – 5 зубчиков чеснока; – 2 стебля сельдерея; – банка томатов в собственном соку; – 150 граммов сливок; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: В первую очередь замочим и промоем рис – вода должна быть прозрачна. Кабачок натираем на терку, следом морковь. Лук нарезаем мелкими кубиками, а чеснок пропускаем через пресс или натираем на терке. Смешиваем все это с промытым рисом и добавляем специи. Перцы чистим от семян и прожилок. Фаршируем начинкой, совсем немного оставляем места сверху. Выкладываем в форму для запекания. Если осталась начинка, то ее между перцем выкладываем. Сверху выкладываем половину томатов. Затем нарезанный сельдерей. Остальные томаты смешиваем со сливками, специями и водой. Нужно столько, чтобы покрыть перцы наполовину. Накрываем форму и запекаем. От закипания жидкости засекаем 1 час 20 минут. Следим, чтобы сильно не кипело, потому что будет выделяться много жидкости. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить нежинский салат с огурцами на зиму. На Перекоп.инфо можно прочитать про:В парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентовСтаринные рецепты закарпатской кухни: топ-5 самых колоритных блюдРецепт настоящего закарпатского бограчаЭтого рецепта у вас точно нет: маринованные огурцы с куркумойРеволюция в мире закусок: топ летних салатов без майонеза