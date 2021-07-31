В Керченском проливе пропал дайвер

В Крыму проводится проверка по факту возможной гибели дайвера в Керченском проливе, передает пресс-служба крымского линейного управления МВД РФ на транспорте.

Гидроциклист наехал на дайвера у берегов Феодосии По данным капитана маломерного судна, дайвер погрузился и не вернулся.

«Сотрудники транспортной полиции установили, что на маломерном судне, помимо пропавшего дайвера, находились двое мужчин, его знакомых. Они пояснили, что уже закончили погружения и стали собираться домой, когда пропавший керчанин изъявил желание погрузиться под воду еще раз, но так и не выплыл», – уточнили в сообщении.