В Керчи факельное шествие перед Днем Победы объеденит 15 тысяч человек

В факельном шествии на Митридатской лестнице планируют принять участие 15 тысяч человек, передает Крыминформ, ссылаясь на главу администрации Керчи Сергея Бороздина.

Митридатские лестницы откроют после реконструкции в апреле 2021 года «8 мая мы откроем лестницу именно факельным шествием по данному объекту. Я думаю, что в этом году будут участвовать порядка 15 тысяч человек», – уточнил Бороздин.

Он также выразил надежду, что возглавлять колону будут глава РК Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.