В Керчи из-за сильного дождя перекрыли некоторые улицы

В Керчи шел сильный ливень накануне ночью, который подтопил центр города. Об этом сообщил врио главы администрации Святослав Брусаков.

У восточного побережья Крыма ожидаются волны до двух метров — МЧС Он отметил, что несколько улиц в городе перекрыты, но в целом обстановка стабильная.

«Всю ночь в городе работала тяжелая техника по расчистке речки и других проблемных участков, которые создавали затор для воды. Сегодня бригады продолжают работать, но в уже более дежурном режиме. Подтопленных домов сегодня практически нет, за исключением двух частных домовладений», — сообщил он.