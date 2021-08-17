В Керчи начала работу комиссия по оценке ущерба от потопа

В Керчи начала работу комиссия по оценке ущерба, нанесенного городу потопом после прошедших на днях ливнях, передает пресс-служба администрации города.

10 человек эвакуировали из зоны подтопления в Керчи Власти города сообщили, что в этот раз уровень воды был значительно ниже, чем после потопа в июне, в связи с чем жилища пострадали меньше.

«Всего 34 подвала многоквартирных домов были затоплены в результате обильного выпадения осадков… На данный момент управляющими компаниями и МУП «ЖилсервисКерчь» обследованы все дома и определена очередность выполнения работ по откачке и осушке подвальных помещений», — уточняется в сообщении.