В Керчи планируют высадить более 600 деревьев и 500 кустов розы

Керченские власти планируют закупить и высадить в городе 600 саженцев деревьев и 500 кустов розы. Такой информацией в своем Telegram-канале поделился глава администрации Вячеслав Брусаков.

Святослав Брусаков назначен главой администрации Керчи «Закупаем 600 саженцев деревьев – по 100 штук ясеня обыкновенного и липы кавказской (крымской), по 200 штук каштана конского и катальпы Ауреа, и 500 кустов розы чайно-гибридной, очень красивой. Посадочный материал получим до конца месяца», – написал Брусаков.

Он подчеркнул, что высадка будет осуществляться не на придомовых территориях, а в тех местах, где «с насаждениями не густо».