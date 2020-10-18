В Керчи почти восстановлен колледж, в котором студент открыл стрельбу

В Керчи почти восстановили колледж, в котором студент открыл стрельбу и устроил взрыв.

Трагедия произошла два года назад. Сейчас капитальный ремонт политехнического колледжа завершен на 98%. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«В 2018 году были проведены аварийно-восстановительные работы центрального корпуса. С 2019 года по настоящее время производится капитальный ремонт зданий колледжа, в частности учебных корпусов и общежития, а также капитальный ремонт кровли, фасадов, санузлов, полная замена системы отопления, окон, ремонт актового и спортивного залов», — отметил он.