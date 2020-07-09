В Керчи полиция в рамках операции «Мак» нашла 25 кустов конопли

В Керчи сотрудники полиции пресекли факты преднамеренного культивирования наркосодержащих растений. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Фото пресс-службы МВД по РК.

В рамках операции «Мак» сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Керчи на территории частного домовладения и хозяйственных построек, принадлежащих 50-летнему местному жителю, обнаружены и изъяты 25 кустов растения серо-зеленого цвета с характерным запахом. Культивированные растения находились в горшках и произрастали в специально созданных условиях.

Полицейские установили, что за побегами осуществлялся тщательный уход, они поливались, земля взрыхлялась и пропалывалась. Согласно заключения эксперта, предоставленная на экспертизу растительная масса является частями растения рода конопля, содержащее наркотическое вещество, общей массой — 154,95 гр.

Отделом дознания УМВД России по г. Керчи по факту незаконного культивирования в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, возбуждено уголовное дело. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере).

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с крупным штрафом. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.